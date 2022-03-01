В Харькове российский истребитель сбросил бомбу на завод – есть жертвы (видео)

Военные РФ обстреливают город

Фото: коллаж "Сегодня"

Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

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