В Харькове российский истребитель сбросил бомбу на завод – есть жертвы (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".
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Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.