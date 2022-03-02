С флагами Украины против автоматов: мирные жители не пускают оккупантов в Энергодар

Военные РФ безуспешно пытаются договориться с жителями города

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.

Как сообщает Тelegram-канал Киев INFO, "мирные жители города уже в третий раз отгоняют русских оккупантов".

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В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники не пропускают армию РФ.

Российские военные провели переговоры с мэром Дмитрием Орловым и местными жителями.

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"Мы довели до них (российских военных. — Ред.) позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Дмитрий Орлов.

В настоящее время большое количество вражеской техники находится неподалеку от города.

Ситуация в Украине 2 марта