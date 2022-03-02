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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

С флагами Украины против автоматов: мирные жители не пускают оккупантов в Энергодар

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 16:47
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Военные РФ безуспешно пытаются договориться с жителями города
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.

Как сообщает Тelegram-канал Киев INFO, "мирные жители города уже в третий раз отгоняют русских оккупантов".

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В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники не пропускают армию РФ.

Российские военные провели переговоры с мэром Дмитрием Орловым и местными жителями.

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"Мы довели до них (российских военных. — Ред.) позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Дмитрий Орлов.

В настоящее время большое количество вражеской техники находится неподалеку от города.

Ситуация в Украине 2 марта

  • Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых – дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, привела свои войска в боевую готовность.
  • В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
  • Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
  • В Сумской области защитники уничтожают вражескую технику Байрактарами. Была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – "Грады".
  • Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку. Враг обстрелял автомобиль женщины, когда она везла раненого ребенка в больницу.

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