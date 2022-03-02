С флагами Украины против автоматов: мирные жители не пускают оккупантов в Энергодар

В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
Как сообщает Тelegram-канал Киев INFO, "мирные жители города уже в третий раз отгоняют русских оккупантов".
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В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники не пропускают армию РФ.
Российские военные провели переговоры с мэром Дмитрием Орловым и местными жителями.
"Мы довели до них (российских военных. — Ред.) позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Дмитрий Орлов.
В настоящее время большое количество вражеской техники находится неподалеку от города.
Ситуация в Украине 2 марта
- Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых – дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, привела свои войска в боевую готовность.
- В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
- Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
- В Сумской области защитники уничтожают вражескую технику Байрактарами. Была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – "Грады".
- Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку. Враг обстрелял автомобиль женщины, когда она везла раненого ребенка в больницу.