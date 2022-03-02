Безоружные жители не пустили военных РФ в Энергодар

Жители Энергодара не пустили российских военных в город — об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов. В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники вышли на дорогу, чтобы не пропустить армию РФ в город.
Более двух часов живая линия безоружных жителей Энергодара протяженностью в километр не давала колонне агрессора зайти в город
Военные провели переговоры с мэром и местными жителями.
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"Мы довели до них (российских военных — ред.) позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству", – рассказал Дмитрий Орлов.
Следующая встреча запланирована на 15:00.
"Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы!" — предупредил мэр.
В настоящее время большое количество вражеской вооруженной техники находится неподалеку от города.
Что происходит в Украине 2 марта
- Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
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- Около 8:00 утра в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.