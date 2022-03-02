В Сумах мощный взрыв и уличные бои

Больше всего взрывов – в районе воинской части и артучилища

Фото от 27 февраля: Алеся Боровик, "Сегодня"

В Сумах около 8:00 утра прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища, сообщает корреспондент "Сегодня".

Вероятно, оккупанты попали именно в воинскую часть.

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Город подвергся артобстрелу. Военные сообщают, что было похоже на снаряд САУ (самоходной артиллерийской установки).

Ведутся уличные бои, поэтому местная ВГА просит население не выходить на улицы.

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Под Сумами российские захватчики минируют военную технику

В понедельник, 28 февраля, в районе с. Штеповка (Сумская область) военные РФ бросили заминированную боевую технику. Погиб местный житель.

"Оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – пишет журналист Андрей Цаплиенко.