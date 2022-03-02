У Сумах потужний вибух та вуличні бої

Найбільше вибухів – у районі військової частини та артучилища

Фото від 27 лютого: Олеся Боровик, "Сьогодні"

У Сумах близько 8:00 ранку пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Ймовірно, окупанти влучили саме у військову частину.

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Місто піддалося артобстрілу. Військові повідомляють, що схоже на снаряд САУ (самохідної артилерійської установки).

Відбуваються вуличні бої, тому місцева ВЦА просить населення не виходити на вулиці.

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Під Сумами російські загарбники мінують кинуту техніку

У понеділок, 28 лютого, у районі с. Штепівка (Сумська область) військові РФ покинули заміновану бойову техніку. Загинув місцевий житель.

"Окупант покинув заміновану бойову техніку. При спробі проникнення до неї загинув місцевий житель", – пише журналіст Андрій Цаплієнко.