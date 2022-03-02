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З прапорами України проти автоматів: мирні жителі не пускають окупантів в Енергодар

Павло Заяць Павло Заяць
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2 березня, 16:47
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Військові РФ безуспішно намагаються домовитися з мешканцями міста
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі місцеві жителі заблокували просування окупантів. Люди вийшли з українськими прапорами та перекрили дорогу, щоб не пустити їх до міста.

Як повідомляє Telegram-канал Київ INFO, "мирні жителі міста вже втретє відганяють російських окупантів".

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В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша електростанція в Європі. Її працівники не пропускають армію РФ.

Російські військові провели переговори з мером Дмитром Орловим та місцевими жителями.

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"Ми довели до них (російських військових. — Ред.) позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ані на крок. Вони почули та пішли доповідати своєму керівництву", – розповів Дмитро Орлов.

Наразі велика кількість ворожої техніки знаходиться неподалік міста.

Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів по містах України і висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська до бойової готовності.
  • В Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
  • Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
  • У Сумській області захисники знищують ворожу техніку "Байрактарами". Було знешкоджено стоянку ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – "Гради".
  • Під Києвом окупанти вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину до лікарні.

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