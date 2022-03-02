Херсонщине из-за агрессора грозит экологическая катастрофа: на фабрике в ловушке 3 млн кур

Из-за российских оккупантов Херсонская область оказалась на грани экологической катастрофы.
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Сейчас обесточена крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" (компания "Укрлендфарминг") под областным центром. Подвезти корм невозможно. Там 3 млн курей, которых невозможно ни кормить, ни утилизировать. Еще несколько дней и начнется мор птицы. То есть, если оккупанты не дадут решить эту проблему, через несколько дней начнется мор птицы и страшная экологическая катастрофа", – пишет Гончаренко.
Бои за Херсон
В Херсоне российские войска, вошедшие в город 1 марта, захватили железнодорожный вокзал и речной порт. Эта ночь в городе прошла относительно спокойно, местные жители только слышали одиночные звуки стрельбы
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По данным Херсонской ОГА, вчера утром в результате обстрелов снаряды оккупантов попали в две многоэтажки. Вечером российские войска палили по району ХБК. Скопление техники РФ заметили на площади Свободы возле ОГА.
Мэр Херсона обратился к президенту Украины с просьбой организовать "зеленый коридор", чтобы собрать "сотни трупов в районе города", а также привезти продукты со складов, которые расположены за Херсоном.
Ситуация в Украине 2 марта
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