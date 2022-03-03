Український моряк пояснив, чому затопив яхту російського бізнесмена в Іспанії

Судно коштувало близько 7 мільйонів євро

Суд вислухав українця та відпустив його без висування звинувачень/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український моряк Тарас Остапчук прокоментував свій вчинок, коли на Майорці затопив розкішну яхту одного з директорів російської компанії з виробництва зброї "Ростех".

З чого все почалося?

На Майорці співробітники Цивільної гвардії заарештували українського моряка, якого звинувачували у частковому затопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, що базувалася в порту Адріано, у Кальвіа. Затриманий працював на яхті "Леді Анастасія" близько десяти років. Власником катера є громадянин Росії Олександр Міхеєв, який обіймав посаду голови російської гелікоптерної корпорації холдингу "Ростех".

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Українець Тарас Остапчук постав перед судом, але його відпустили без висування звинувачень. Свій вчинок моряк пояснив тим, що власник судна відповідає за виробництво зброї, за допомогою якої напали на його країну. Коли моряк побачив по телевізору російську крилату ракету в багатоквартирному будинку, він зрозумів, що це крилата ракета виробництва компанії його боса, і розлютився. У такому стані він повернувся на борт і вирішив помститися господареві.

Що каже про свій вчинок моряк?

"Агресію треба припиняти. Яхта, на якій я працював, належить олігарху, який є головою корпорації, що виготовляє російську техніку. Мене арештували на одну добу, я все пояснив, суд вислухав мене, і оскільки Іспанії не було завдано збитків, мене відпустили. Якщо власник подасть позов про відшкодування збитків, я повинен приїхати на розгляд справи", — розповів моряк Тарас Остапчук.

Чоловік втратив роботу, однак переконаний, що олігархи, втративши своє майно, можуть припинити війну в Україні.

Війна в Україні

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у деяких містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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