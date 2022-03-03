Украинский моряк объяснил, почему затопил яхту российского бизнесмена в Испании

Судно стоило около 7 миллионов евро

Суд выслушал украинца и отпустил его без предъявления обвинений/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский моряк Тарас Остапчук прокомментировал свой поступок, когда на Майорке затопил роскошную яхту одного из директоров российской компании по производству оружия "Ростех".

С чего все началось?

На Майорке сотрудники Гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном затоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, который занимал должность главы российской вертолетной корпорации холдинга "Ростех".

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Украинец Тарас Остапчук предстал перед судом, но его отпустили без предъявления обвинений. Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить владельцу.

Что говорит о своем поступке моряк?

"Агрессию надо прекращать. Яхта, на которой я работал, принадлежит олигарху, который является главой корпорации, производящей российскую технику. Меня арестовали на сутки, я все объяснил, суд выслушал меня, и поскольку Испании не был нанесен ущерб, меня отпустили. Если владелец подаст иск о возмещении ущерба, я должен приехать на рассмотрение дела", — рассказал моряк Тарас Остапчук.

Мужчина потерял работу, однако уверен, что олигархи, потеряв свое имущество, могут прекратить войну в Украине.

Война в Украине

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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