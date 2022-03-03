Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинский моряк объяснил, почему затопил яхту российского бизнесмена в Испании

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 21:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Судно стоило около 7 миллионов евро
Суд выслушал украинца и отпустил его без предъявления обвинений/Фото: коллаж: "Сегодня"
Суд выслушал украинца и отпустил его без предъявления обвинений/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский моряк Тарас Остапчук прокомментировал свой поступок, когда на Майорке затопил роскошную яхту одного из директоров российской компании по производству оружия "Ростех".

С чего все началось?

На Майорке сотрудники Гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном затоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный работал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, который занимал должность главы российской вертолетной корпорации холдинга "Ростех".

Реклама

Украинец Тарас Остапчук предстал перед судом, но его отпустили без предъявления обвинений. Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить владельцу.

Что говорит о своем поступке моряк?

"Агрессию надо прекращать. Яхта, на которой я работал, принадлежит олигарху, который является главой корпорации, производящей российскую технику. Меня арестовали на сутки, я все объяснил, суд выслушал меня, и поскольку Испании не был нанесен ущерб, меня отпустили. Если владелец подаст иск о возмещении ущерба, я должен приехать на рассмотрение дела", — рассказал моряк Тарас Остапчук.

Мужчина потерял работу, однако уверен, что олигархи, потеряв свое имущество, могут прекратить войну в Украине.

Война в Украине

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять