На Енергодар їде 100 одиниць техніки окупантів, на блокпосту йде бій

Жителі міста намагаються врятувати місцеву АЕС від "русского мира"

Фото сьогодні та вчора / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вирішили йти на пролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян, які з 2 березня стримували супротивника живим щитом.

Про це повідомив Телеграм-канал Ukraine NOW.

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Що відомо

Міський голова Дмитро Орлов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що на Енергодар суне понад 100 одиниць важкої техніки. Окупанти вже обстріляли блокпост та застосовують зброю проти мирного населення.

Проте станом на 17.30 на блокпосту продовжувався бій.

"На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію, на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється. На б. Каштановий, 6 через влучення в будинок – пожежа в квартирі на 7 поверсі. Рятувальники вирушили", – повідомив Орлов.

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