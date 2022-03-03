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На Энергодар едет 100 единиц техники оккупантов, на блокпосту идет бой

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3 марта, 17:54
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Жители города пытаются спасти местную АЭС от "русского мира"
Фото сегодня и вчера / Коллаж "Сегодня"
Фото сегодня и вчера / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты приняли решение идти на пролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан, которые со 2 марта сдерживали противника живым щитом.

Об этом сообщил Телеграм-канал Ukraine NOW.

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Что известно

Городской голова Дмитрий Орлов сообщил на своей странице в Фейсбуке, что на Энергодар сунет более 100 единиц тяжелой техники. Оккупанты уже обстреляли блокпост и применяют оружие против мирного населения.

Тем не менее по состоянию на 17.30 на блокпосту продолжался бой.

"Наши ребята сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации, на бул. Каштановый при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненные, сейчас уточняется. На б. Каштановый, 6 из-за попадания в дом – пожар в квартире на 7 этаже. Спасатели отправились", – сообщил Орлов.

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Обстановка

  • Жители города Энергодар Запорожской области активно пытаются сдерживать войска агрессора на подходе к городу. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
  • В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
  • Глава Гостомельской ОТГ под Киевом Юрий Прилипко жив – информация о том, что его расстреляли российские военные, не подтвердилась. Два часа назад политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook сообщил со ссылкой на очевидцев, что глава Гостомельской ОТГ погиб.
  • Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.

энергодар
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