В Энергодаре россияне обстреливают блокпост и мирных жителей

Мэр города призвал людей оставаться дома

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В Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе электростанция — Запорожская АЭС, российские войска применили оружие против местных жителей. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Блокпост обстреляли! Враг применил оружие!" — написал он.

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Орлов уточнил, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.

Жители города Энергодар Запорожской области активно пытаются сдерживать войска агрессора на подходе к городу. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.

Ситуация в Украине 3 марта