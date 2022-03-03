"Какой город бомбим?": российские военные знали, что едут убивать украинцев

Российские солдаты фиксировали обстрелы на фото и видео, а после этого публиковали в социальных сетях

Все происходящее оккупанты публиковали в Instagram/Коллаж "Сегодня"

Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

Об этом сообщает народный депутат Александр Дубинский.

Реклама

"Не нужно сочувствовать врагу и "молоденьким солдатикам", которые якобы не знали, куда они ехали. Чтобы не было соблазна этого делать – достаточно посмотреть эти сторис. Российские солдаты на украинской земле – убийцы, которым не должно быть пощады", – говорится в сообщении.

Сторис российских оккупантов. Фото: Александр Дубинский.

Сторис российских оккупантов. Фото: Александр Дубинский.

Реклама

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.

Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.

Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

Ранее мы писали: