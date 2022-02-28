В Николаевской области диверсанты сложили оружие и сдались местным (видео)

В Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Так, диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Их колонна была полностью разгромлена украинской армией.
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"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанные лица тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", – отметили правоохранители.
Ситуация в Украине 28 февраля
- Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
- Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.