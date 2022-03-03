Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео

Священнослужитель эмоционально высказался о вторжении РФ в Украину и пристыдил матерей российских солдат

Митрополит Климент отреагировал на вторжение РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерации против Украины.

Видео обращения опубликовали в Международном центре миротворчества и безопасности.

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Он подчеркнул, что дети российских матерей, которых они любили и на которых возлагали надежды, превратились в убийц.

"В ваших силах прекратить это безумие. Заберите своих детей. Заберите тех, кто в плену, остановите тех, кто садится на танки. Заберите тела убитых. Зачем вы рожали своих детей? Чтобы они погибли в Украине убийцами? Остановите войну. Вы матери, вам Бог дал таинство родить ребенка", — эмоционально высказался священнослужитель.

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Ситуация в Украине 3 марта