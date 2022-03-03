Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

СБУ задержала диверсантов в пяти областях: подробности

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди задержанных как обычные жители, так и чиновники органов власти
Украинцы продолжают бороться с агрессором
Украинцы продолжают бороться с агрессором / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинская служба безопасности постоянно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу оккупантов. Только в течение вчерашнего дня было разоблачено несколько диверсантов в разных областях Украины, сообщили в службе.

Ивано-Франковск

СБУ задержала корректировщика огня, нацелившего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Диверсант прибыл в город за сутки до широкомасштабного вторжения в Украину. Он поселился недалеко от аэропорта. Накануне ракетно-бомбового удара РФ он передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант также отчитался агрессорам. СБУ задержала его в момент корректировки другого стратегического объекта.

Реклама

Киев

Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу, главной задачей которой был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевшие диверсанты переданы правоохранителям.

Запорожье

Задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу – фотографировал укрепления военных в городе и отправлял данные российским кураторам.

Луганщина

СБУ разоблачила предателей среди чиновников местных органов власти. Расследуется государственная измена руководителей Марковской и Меловской объединенных территориальных громад Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призывали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.

Реклама

Черкасчина

Двое предателей разоблачены в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Продолжается следствие, им грозит 15 лет лишения свободы.

СБУ напоминает, что государственная измена – одно из самых тяжких преступлений, и предупреждает о неминуемом наказании для каждого предателя.

Читайте также:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять