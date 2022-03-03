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Оккупанты продолжают обстреливать Ирпень: что происходит в Киевской области 3 марта

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 12:12
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В Бориспольском районе идет борьба с российскими диверсантами
/ Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 3 марта российские оккупанты продолжают обстрел Ирпеня и Гостомеля.

Об этом в Telegram-канале написал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба, комментируя ситуацию по состоянию на утро 03.03.2022.

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Что происходит

"Бучанский район. Оккупанты продолжают обстрел Ирпеня, Гостомеля. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Эвакуировали около 200 человек. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные дают отпор", – отметил он.

/ Фото: Getty Images

В Бориспольском районе продолжается борьба с российскими диверсантами. По словам Кулебы, ситуация стабильная и контролируемая. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Также укрепляются границы района.

"Фастовский район. Инфраструктура цела. Разрушений нет. Идет борьба с диверсантами. В связи с возможным наступлением оккупантов готовится возможная эвакуация некоторых сел Боярской общины. Белоцерковский район. Продолжается борьба с диверсантами захватчика", – заявил глава Киевской ОГА.

Неспокойно в Вышгородском районе. По информации Кулебы, север района оккупирован врагом:

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"Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Решается вопрос доставки гуманитарки в оккупированные общества".

Кроме этого, в Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на севере Барышевской и юго-востоке Калитянской общин. В поселке Русанов Великодымерской общины отсутствуют электроснабжение и газоснабжение. Также есть разрушения около 20 частных жилых домов и планируется эвакуация.

"Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению", – написал глава ОГА.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет шансов на победу и обратился к Западу.

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