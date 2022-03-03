"У Путина нет шансов выиграть": Кулеба обратился к Западу с просьбой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет шансов на победу и обратился к Западу.
"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закрой небо сейчас же!" – написал он в Twitter.
This is a true Peoples War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022
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