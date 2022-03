"У Путіна немає шансів виграти": Кулеба звернувся до Заходу з проханням

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін не має шансів на перемогу і звернувся до Заходу.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти. На цьому фото мирні жителі вчора блокували російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо у повітрі. Закрийте небо негайно!" – написав він у Twitter.

Це true Peoples War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. На цій фотографії civilians block Російські в'їзди в Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Особливо в аеропорту. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4