Окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь: що відбувається в Київській області 3 березня

Станом на ранок 3 березня російські окупанти продовжують обстріл Ірпеня та Гостомеля.
Про це в Telegram-каналі написав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, коментуючи ситуацію станом на ранок 03.03.2022.
Що відбувається
"Бучанський район. Окупанти продовжують обстріл Ірпеня, Гостомеля. У Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Евакуювали близько 200 людей. Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові дають відсіч", – зазначив він.
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Водночас у Бориспільському районі триває боротьба з російськими диверсантами. За словами Кулеби, ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Також укріплюються кордони району.
"Фастівський район. Інфраструктура ціла. Руйнувань немає. Йде боротьба з диверсантами. Через можливий наступ окупантів готується можлива евакуація деяких сіл Боярської громади. Білоцерківський район. Триває боротьба з диверсантами загарбника", – заявив голова Київської ОДА.
Неспокійно у Вишгородському районі. За інформацією Кулеби, північ району окупована ворогом:
"Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Вирішується питання доставки гуманітарки до окупованих громад".
До того ж, в Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на півночі Баришівської та південному сході Калитянської громад. В селищі Русанів Великодимерської громади відсутні електропостачання та газопостачання. Також є руйнування близько 20 приватних житлових будинків і планується евакуація.
"Обухівський район. Тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню", – написав голова ОДА.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін не має шансів на перемогу і звернувся до Заходу.