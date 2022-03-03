Враг подавлен и обречен, потому что он – дно: новое обращение Зеленского (видео)

России придется все отстроить, что она разрушила в Украине, за свой счет

Зеленский объяснил, что у России нет шансов победить украинцев. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни на одном стратегическом направлении у оккупантов нет успеха, поэтому они переключились на ракетно-бомбовые удары, чем признали провал своей военной операции. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Неделю назад в четыре утра Россия вторглась в Украину – острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования, тяжелые психологические комплексы и, как следствие, – ракетные комплексы, реактивная артиллерия, танки и другая бронетехника просто как саранча", – сказал он.

Первые часы и дни полномасштабной войны действительно были очень тяжелыми, отметил Зеленский, но мы выстояли, и дальше так и будет.

"Все линии нашей обороны сохранены. Стоим так, что оккупанты вынуждены были изменить свою тактику. Ракетно-бомбовые удары РФ по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Ни на одном стратегическом направлении у врага нет успеха. Они подавлены, они – обречены … Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят лишь дно Черного моря, потому что они – дно", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский пообещал, что каждый разрушенный оккупантами дом будет восстановлен, но за счет россиян.

"Мы отстроим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России – учите слово репарации и контрибуции. Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца, в полном объеме", – заявил президент.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

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После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей "любимой" тактике – удары по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате чего погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

А трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.