ВСУ хорошо "покрошили" оккупантов – новые данные о потерях РФ

Путинское войско несет просто катастрофические потери и в живой силе, и в технике

Российская армия в огне и агонии. Коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб опубликовал свежие данные о потерях российской армии с момента вторжения в Украину. Особенно "покрошили" живую силу противника.

Об этом говорится в утренней сводке военных.

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Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО – 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей "любимой" тактике – удары по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате чего погибли восемь человек.

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Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

А трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.