ЗСУ добре "покришили" окупантів – нові дані про втрати РФ

Путінське військо зазнає просто катастрофічних втрат і в живій силі, і в техніці

Російська армія у вогні та агонії. Колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб опублікував нові дані про втрати російської армії з моменту вторгнення в Україну. Особливо "покришили" живу силу супротивника.

Про це йдеться у ранковому зведенні військових.

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Втрати окупантів з 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 9000 осіб;

танків – 217 од.;

бойових броньованих машин – 900;

артилерійських систем – 90;

реактивних систем залпового вогню – 42;

засобів ППО – 11;

літаків – 30 (інформація уточнюється);

вертольотів – 31 (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн з паливом – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – удари по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

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Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

А трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.