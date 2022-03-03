Окупанти вдарили по Києву: з'явилося відео (відео)

Російські окупанти продовжують вести війну проти України. Вони вдарили по Києву.
Відео моменту удару з'явилося в мережі.
Деталі
Вночі окупанти продовжують бомбардувати столицю України. У мережі пишуть, що вибухи сталися на Дружбі народів.
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Де сховатися у столиці?
У Києві є багато укриттів, де можна сховатись від атаки окупантів.
Атака у Харкові
Мер міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін повідомивпро чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.
Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма, проінформував, що атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.
Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, 2 з них – діти.