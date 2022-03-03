Трибунал у Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України

РФ та Путін понесуть відповідальність за свої дії

Злочини РФ тепер будуть розслідувати/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Гаазі розпочалося розслідування можливих воєнних злочинів Росії. Увага буде приділена напада РФ на Україну.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії", — написав Гончаренко.

Злочин РФ

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у ряді міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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