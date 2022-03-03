"Я не знаю, чи повернуся взагалі": у Мережу злили листування окупантів (відео)

У мережу "злили" листування російського окупанта, який пішов воювати проти України. Листування велося з якимсь Головчанським.
Про це пише Главред.
Деталі
У листуванні видно, що російський військовий перебував у Сумах. Він розповів своєму співрозмовнику, що в армії РФ в Україні величезні втрати, а місцеве населення їм "взагалі не раде".
Далі по темі
"Я не знаю, як мені повернутися. Вийшло, що ми просто напали на Україну... Я не знаю, чи повернуся взагалі", — додав він.
Атака у Харкові
Мер міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін повідомив про чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.
Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма, проінформував, що атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.
Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, 2 з них – діти.