"Я не знаю, вернусь ли вообще": в Сеть слили переписку оккупантов (видео)

В переписке оккупант сообщил о большом количестве погибших военных РФ

Согласно переписке, РФ в Украине вообще не рады/Фото: коллаж: "Сегодня"

В сеть "слили" перепискуроссийского оккупанта, который пошел воевать против Украины. Переписка велась с каким-то Головчанским.

Об этом пишет Главред.

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В переписке видно, что российский военный находился в Сумах. Он рассказал своему собеседнику, что у армии РФ в Украине огромные потери, а местное население им "вообще не радо".

"Я не знаю, как мне вернуться. Получилось, что мы просто напали на Украину... Я не знаю, вернусь ли вообще", — добавил он.

Атака в Харькове

Мэр города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.

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Владимир Мацокин, заместитель мэра Изюма, проинформировал, что атака началась около 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом.

В результате обстрела погибли 8 человек, 2 из них – дети.

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