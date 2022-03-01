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"Не жалейте их": опубликована переписка убитого под Киевом оккупанта

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 13:31
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Судя по сообщениям, военный прекрасно знал, что едет в Украину
Оккупант обещал, что война "долго не продлится"
Оккупант обещал, что война "долго не продлится" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликованы фото с перепиской одного из российских оккупантов, убитых в Киевской области. Снимки выложил "Киев Оперативный".

На фото видна переписка убитого с сестрой и девушкой или женой.

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Сестре он обещает, что война долго не продлится – "быстро угомонятся". Контакт под названием "Любимая" пишет: "Не жалейте их, они вас не будут жалеть".

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Война в Украине: 1 марта

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными, российское Минобороны постепенно перестает скрывать потери.
  • В Гааге инициировали начало расследования преступлений России против Украины

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