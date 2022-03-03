"Окупанти злякалися ганебної поразки". Резніков звернувся до українців

Звернення міністра оборони на восьмий день боротьби з окупантом

Фото Reuters/Facebook Олексія Резнікова

Російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту. Про це пише на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Хоча попереду ще багато болю, але перемога обов'язково буде за нами, не сумнівається голова Міноборони. Наводимо його звернення повністю:

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"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні?"

Виявилося – 168.

168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам.

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Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємось тиждень.

Єдині, хто вірив, – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у разі повномасштабного вторгнення Росії ми витримаємо.

Сьогодні таких – майже 90%.

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Це результат героїзму наших захисників та захисниць. Це результат професійних дій командування.

Це самовідданість кожного з вас.

Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.

Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості наших збройних сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче виявили себе бійці тероборони.

Наші повітряні аси стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – всі доводять, що українці – найкращі.

Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Потрібно знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути нашою землею.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали чинити злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль.

Але зараз, як ніколи, ми маємо всі підстави бути впевненими в собі. І у тих, хто поряд.

Ми обов'язково переможемо.

Слава Україні!"

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