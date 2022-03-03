Україну залишив мільйон біженців за тиждень після вторгнення Росії – ООН

В Організації закликають припинити агресію

Українські біженці у Берліні. Фото Reuters

Станом на 3 березня з України до сусідніх країн виїхав мільйон біженців, які рятувалися від бомбардувань військами РФ. Про це повідомляє Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

"Усього за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн", – пише Гранді в твіттері. "Ще для багатьох мільйонів людей усередині України мають замовкнути гармати, щоб можна було надати рятівну гуманітарну допомогу", — закликає урядовець.

У сьогоденні дні ми маємо виховану дитину з одним мільйоном рефузій від України до сусідніх країн.



Для багатьох мільйонів більше, всередині України, це час для звірів до fall silent, так що життя-завдання humanitarian assistance can be provided. - Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Обстріл вокзалу окупантами

Напередодні увечері ворог вдарив по центральних районах столиці. У багатьох районах чули потужні вибухи. Як виявилось, окупант цілився по Міноборони балістичною ракетою, яку перехопила наша ППО. Уламок ракети зачепив Південний вокзал столиці, де знаходяться сотні людей, які чекають евакуації або бажають отримати допомогу.

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Крім того, уламки цього снаряда пошкодили велику теплотрасу.