Украину покинул миллион беженцев за неделю после вторжения России – ООН

В Организации призывают прекратить агрессию

Украинские беженцы в Берлине. Фото Reuters

По состоянию на 3 марта из Украины в соседние страны выехал миллион беженцев, которые спасались от бомбардировок войсками РФ. Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", — пишет Гранди в твиттере. "Еще для многих миллионов людей внутри Украины должны замолчать пушки, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь", — призывает чиновник.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Обстрел вокзала оккупантами

Накануне вечером враг ударил по центральным районам столицы, во многих районах слышали мощные взрывы. Как оказалось, оккупант целился по Минобороны баллистической ракетой, которую перехватила наша ПВО. Обломок ракеты зацепил Южный вокзал столицы, где находятся сотни людей, ожидающих эвакуации либо же желающих получить помощь.

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Кроме того, обломки этого снаряда повредили большую теплотрассу.