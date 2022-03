Украину покинул миллион беженцев за неделю после вторжения России – ООН

По состоянию на 3 марта из Украины в соседние страны выехал миллион беженцев, которые спасались от бомбардировок войсками РФ. Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.