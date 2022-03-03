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СБУ затримала диверсантів у п'яти областях: подробиці

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 12:49
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Серед затриманих як звичайні мешканці, так і посадовці органів влади
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Українська служба безпеки постійно виявляє зрадників і диверсантів, які діють на користь окупантів. Тільки протягом вчорашнього дня було викрито кількох диверсантів у різних областях України, повідомили у службі.

Івано-Франківськ

СБУ затримала коригувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром. Диверсант прибув до міста за добу до широкомасштабного вторгнення в Україну. Він поселився неподалік аеропорту. Напередодні ракетно-бомбового удару РФ він передав ворогу інформацію про розміщення об’єкта. Внаслідок бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант також відзвітував агресорам. СБУ затримала його у момент коригування іншого стратегічного об’єкта.

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Київ

Спецпризначенці СБУ нейтралізували диверсійну групу, головним завданням якої був збір даних про розміщення військових частин на території столиці. Вцілілих диверсантів передано правоохоронцям.

Запоріжжя

Затримано місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу – фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам.

Луганщина

СБУ викрила зрадників серед посадовців місцевих органів влади. Слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротиву російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України.

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Черкащина

Двох зрадників викрито у місті Сміла. Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

СБУ нагадує, що державна зрада – один з найтяжчих злочинів, і застерігає про неминуче покарання для кожного зрадника.

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