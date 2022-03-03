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"Путін збожеволів, він неадекватний": російська еліта тікає з країни – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 15:02
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Джерела повідомляють, що у владі РФ паніка
Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Більшість представників російської еліти зараз займаються евакуацією своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

Про це свідчать дані розвідки, надані Українській правді.

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"Серед вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої і підвищується рівень недовіри президенту РФ. Більшість представників еліти РФ вирішують питання евакуації своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також уточнюються місця переховування на випадок ядерної війни. Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім'я Владислав Луценко, ймовірність ядерного конфлікту (не війни) є, проте невелика. При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент РФ "збожеволів і його стан не адекватний", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

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