"Путін збожеволів, він неадекватний": російська еліта тікає з країни – ЗМІ

Більшість представників російської еліти зараз займаються евакуацією своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
Про це свідчать дані розвідки, надані Українській правді.
"Серед вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої і підвищується рівень недовіри президенту РФ. Більшість представників еліти РФ вирішують питання евакуації своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також уточнюються місця переховування на випадок ядерної війни. Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім'я Владислав Луценко, ймовірність ядерного конфлікту (не війни) є, проте невелика. При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент РФ "збожеволів і його стан не адекватний", – йдеться у повідомленні.
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