38 країн передали до Міжнародного кримінального суду інформацію про жахливі дії РФ в Україні — Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що інформацію про злочини Російської Федерації в Україні 38 країн передали до Міжнародного кримінального суду.
Про це він написав у Twitter.
Що написав Джонсон?
"Нам абсолютно зрозуміло, що Путін не може робити такі жахливі речі безкарно", — написав Джонсон.
Як пройшла минула доба?
- В Енергодарі місцеві жителі заблокували просування окупантів. Люди вийшли з українськими прапорами та перекрили дорогу, щоб не пустити їх до міста.
- Фермери забрали у російських окупантів військову техніку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
- У Коростені на Житомирщині російські військові вдарили по блокпосту. Відбулася повітряна атака, внаслідок якої загинули щонайменше чотири особи.
- У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо осіб, з них одна дитина. Ще троє постраждали.
- Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Нагадаємо, що використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.