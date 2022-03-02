Росія вдарила по блокпосту в Коростені, загинули щонайменше чотири людини

Крім того, унаслідок авіаудару є поранені, кількість яких невідома

В Коростені здійснили авіаудар по блокпосту. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Коростені Житомирської області російські військові вдарили по блокпосту. Відбулася повітряна атака, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє Коростинська міська рада.

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Крім того, в результаті удару є поранені. Їх кількість наразі невідома.

Під час авіаудару в місті було оголошено повітряну тривогу.

"Відбулася повітряна атака блокпосту, є поранені. Передавальна вежа Коростеньмедіа вийшла з ладу. Новини транслюватимуться через Офіційні фейсбук-сторінки", - йдеться в повідомленні.

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У Житомирі після авіаудару загинули троє дорослих та дитина

У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.

За даними пресслужби, у трьох з десяти будинків після авіаудару почалася пожежа, пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків, мабуть, є люди.

За даними Геращенка, станом на 00:25 було чотири жертви, серед них дитина.

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