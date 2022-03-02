Зброя має замовкнути зараз – ООН вимагає від Росії припинити війну в Україні

Проти засуджувальної резолюції виявилося п'ять країн

Колаж "Сьогодні"

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська з чужої держави.

За проголосувала 141 держава. Такий результат зустріли оплесками.

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Проти було п'ять разом із Росією. До її "антиукраїнської коаліції" увійшли Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.

Утримались 35, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

Про це повідомляє CNN.

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Резолюція

У резолюції сказано, що "також вимагають, щоб Російська Федерація негайно, повністю та беззастережно вивела усі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Після голосування генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш високо оцінив резолюцію.

"Послання Генеральної Асамблеї голосне та зрозуміле: негайно припинити бойові дії в Україні. Зброя має замовкнути зараз. Відкрийте двері для діалогу та дипломатії зараз. Територіальна цілісність та суверенітет України мають поважатися відповідно до Статуту ООН", – заявив генсек ООН.

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"Ми не можемо втрачати жодної хвилини. Жорстокі наслідки конфлікту очевидні. Але хоч би якою була погана ситуація для людей в Україні прямо зараз, вона загрожує стати набагато, набагато гіршою. Годинник цокає. Це бомба уповільненої дії", – додав він.

Обстановка