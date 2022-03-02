Оружие должно замолчать сейчас — ООН требует от России прекратить войну в Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска с чужого государства.
За проголосовало 141 государство. Такой результат был встречен аплодисментами.
Против было пять вместе с Россией. В ее "антиукраинскую коалицию" вошли – Беларусь, Сирия, КНДР, и Эритрея.
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Воздержались 35, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
Об этом сообщает CNN.
Резолюция
В резолюции сказано, что "также требуют, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
После голосования Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил резолюцию.
"Послание Генеральной Ассамблеи громко и ясно: немедленно прекратить боевые действия в Украине. Оружие должно замолчать сейчас. Откройте дверь для диалога и дипломатии сейчас. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться в соответствии с Уставом ООН", — заявил генсек ООН.
"Мы не можем терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Но как бы ни была плоха ситуация для людей в Украине прямо сейчас, она грозит стать намного, намного хуже. Часы тикают. Это бомба замедленного действия", — добавил он.
Обстановка
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