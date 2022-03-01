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Лавров в ООН начал врать про "войны нет" – дипломаты встали и вышли

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1 марта, 17:00
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Никто не стал слушать, что РФ освобождает Украину от "захватчиков власти"
Международные дипломаты показали свое отношение к Кремлю / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Международные дипломаты показали свое отношение к Кремлю / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

1 марта во время рассмотрения на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, ситуации с вторжением российской армии в Украину, международные дипломаты выслушали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, но не стали в очередной раз слушать вранье, которое собирался рассказать им министр иностранных дел России подсанкционный и невъездной в ЕС Сергей Лавров.

Об этом сообщает Reuters.

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И его послали

Дипломаты большинства стран покинули зал Совета ООН по правам человека, когда началось выступление российского пропагандиста Сергея Лаврова.

Лавров в пустом зале ООН / Фото Reuters
Лавров в пустом зале ООН / Фото Reuters

Таким образом уважаемые представители внешнеполитического бомонда не стали слушать о том, что Россия не убивает мирных граждан Украины, а всего лишь проводит банальную военную операцию.

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"Мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы", – сказал Лавров.

"Главное, – убежден он, – прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в "анти-Россию" в качестве смысла своего существования", – закончил свой циничный спич Лавров.

Обстановка

  • А в это время, дружественный украинский народ разбирал завалы разбомбленных армией России жилых домов в Харькове и под Киевом.
  • В это время солдаты Путина и Лаврова, находясь в Николаевской области, заявили местным жителям, что здесь – земля русских.
  • В это же время харьковские медики спасали своих коллег, которые получили ранения в результате "дружественного" авиаудара ВВС России по... городской больнице № 3 (просп. Ново-Баварский, 90).

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