Оккупанты под Николаевом заявили местным, что это их земля (видео)

Российские военные все понимают и знают, что должны воевать против Украины

Жители просят оккупантов возвращаться в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области жители задержали технику русских военных и попросили их возвращаться домой.

Видео опубликовал Телеграm-канал "Инсайдер.ua".

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Местный мужчина сказал, что это украинская земля.

"Мужики, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой", – сказал местный.

На что оккупанты ответили: "И мы на своей земле".

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Исходя из этого, можно понять, что они не жертвы, они сознательные оккупанты.

Мэр Бердянска отказался работать с оккупантами

В город накануне вошли российские войска и заняли админздания.

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Мэр Александр Свидло на их условия не пошел и сменил "ставку", откуда продолжил выполнять свои обязанности.

"Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем координировать работу оперативного штаба удаленно", – сообщил Свидло.

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