Окупанти під Миколаєвом заявили місцевим, що це їхня земля (відео)

Російські військові все розуміють і знають, що мають воювати проти України

Жителі просять окупантів повертатись в РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині жителі затримали техніку російських військових і попросили їх повертатися додому.

Відео опублікував Телеграм-канал "Інсайдер.ua".

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Місцевий чоловік сказав, що то українська земля.

"Чоловіки, до вас додому ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз, ми не у вас. Чоловіки, повертайтеся додому" , – сказав місцевий.

На що окупанти відповіли: "І ми на своїй землі".

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Виходячи з цього можна зрозуміти, що вони не жертви, вони свідомі окупанти.

Мер Бердянська відмовився працювати з окупантами

До міста напередодні увійшли російські війська та зайняли адмінбудівлі.

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Мер Олександр Свідло на їхні умови не пішов та змінив "ставку", звідки продовжив виконувати свої обов'язки.

"Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу залишили будівлю виконкому, але продовжуємо координувати роботу оперативного штабу віддалено", – повідомив Свідло.

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