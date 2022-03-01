ООН призвала выделить почти два миллиарда для Украины

Нас поддерживает весь мир

Фото: коллаж "Сегодня"

ООН призвала во вторник выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине и соседним странам.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Организацией.

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"Мы полагаем, что это может стать самым серьезным кризисом с беженцами в Европе в этом столетии. Мы видим солидарность и гостеприимство соседних стран, которые принимают беженцев, но нам необходимо больше поддержки", – говорится в документе.

По оценкам ООН, в ближайшие месяцы помощь может потребоваться 12 млн человек в Украине, как и 4 млн украинцев, вынужденно перебравшимся в соседние страны.

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