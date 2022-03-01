ООН призвала выделить почти два миллиарда для Украины

ООН призвала во вторник выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине и соседним странам.
Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Организацией.
"Мы полагаем, что это может стать самым серьезным кризисом с беженцами в Европе в этом столетии. Мы видим солидарность и гостеприимство соседних стран, которые принимают беженцев, но нам необходимо больше поддержки", – говорится в документе.
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По оценкам ООН, в ближайшие месяцы помощь может потребоваться 12 млн человек в Украине, как и 4 млн украинцев, вынужденно перебравшимся в соседние страны.
Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- В Киеве прогремела серия мощных взрывов.