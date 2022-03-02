Вторгнення Росії, день сьомий. Вбивство цивільних, загроза з Білорусі та закрите небо США

Україна вже сьомий день протистоїть військам РФ, які вторглися до нашої країни — розповідаємо всі подробиці війни Росії проти України

РФ продовжує вести війну проти України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів України, серед яких — діти. Ворог завдає авіаудари по містах України та висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська в бойову готовність. Це означає, що РФ не може вистояти перед нашими захисниками, тому вимушена просити допомогу в Лукашенка. В будь-який момент Білорусь може вторгнутися в Україну, однак українці уже готові дати відсіч. Тим часом проти РФ країни світу продовжують вводити обмеження. Президент США Джо Байден заявив, що закриває небо США для росіян.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події, які пов'язані з війною Росії проти України.

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2 березня

04:53 Глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

04:21 Президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США.

03:46 Нобелівські лауреати висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній Україні перед лицем російської агресії.

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03:28 Три російські колони з різних боків зайшли до Тростянця Сумської області та повністю зайняли місто. Окупанти змушують місцевих жителів сидіти на вулиці, використовуючи їх як живий щит.

03:15 В Україні від початку вторгнення РФ загинуло понад 5700 російських військових. Однак у Росії заявили, що тіла окупантів забирати не збираються.

02:59 У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

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02:57 Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

02:39 У ЗСУ попередили, що в Україну може вторгнутися білоруська армія. З території республіки систематично завдаються ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України

01:59 У Сумській області захисники знищують ворожу техніку Байрактарами. Була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.

01:56 У зв'язку із вторгненням РФ до України Світовий банк готує для нашої країни пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці. Крім того, наступного тижня МВФ ухвалить рішення про екстрене фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів.

01:25 Окупанти завдали удару по казармах льотного училища в Харкові. Внаслідок цього почалася пожежа.

00:59 Під Києвом окупанти вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину в лікарню.

00:04 Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович назвав напрямки, де ведуться найзапекліші бої. Вони тривають на підступах до Києва та Харкова, а також у Херсоні.

00:00 Російська авіація скинула бомби на будинки цивільних в Житомирі. В результаті один будинок повністю зруйнований, в лікарні вибило вікна і двері. Загинуло троє дорослих та дитина.