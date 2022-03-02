Армия Украины больше не берет в плен российских артиллеристов

За безжалостную бомбардировку украинских городов нужно отвечать

За это должны ответить / Коллаж "Сегодня"

Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило, что российских артиллеристов больше никто не будет брать в плен, после того, как они безжалостно начали отправлять свои ракеты на города нашей страны.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования ССО.

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"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один. Вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "Пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Мы не смерть, мы хуже!" – честно предупредили украинские военные.

Карта бомбардировок Украины