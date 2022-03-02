Российские оккупанты бомбят харьковских беженцев

Путинские фашисты не дают спокойно покинуть город женщинам и детям

Путин уничтожает Харьков / Коллаж "Сегодня"

Харьков остается одним из городов Украины, который продолжает бомбить российская армия. Войска международного преступника Владимира Путина игнорируют все международные гуманитарные нормы. Из Харькова пришло видео обстрела людей, ожидавших эвакуации из города.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Украина сейчас".

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