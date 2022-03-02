Оккупанты убивают украинских детей: жуткая статистика

Омбудсмен рассказала о военных преступлениях российской армии

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С начала российского вторжения в Украину 21 ребенок погиб и 55 детей пострадали.

Такую информацию обнародовала в Facebook уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, оккупанты продолжают использовать тяжелое вооржение и уничтожать гражданское население.

"В результате обстрелов захватчиками разрушена инфраструктура городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области. Так, во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире", – сообщила омбудсмен.

Денисова рассказала, что российские войска продолжают обстрелы мирного населения Запорожской области, в частности, утром 1 марта обстреляли центр населенного пункта Васильевка. Снаряды прилетели во двор местной школы. Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами оккупантов.

Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов", – сказала она.

Омбудсмен призвала международное сообщество установить бесполетную зону над Украиной, чтобы закрыть небо от истребителей врага.

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В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.