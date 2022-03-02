Окупанти вбивають українських дітей: жахлива статистика

Омбудсмен розповіла про воєнні злочини російської армії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення в Україну 21 дитина загинула й 55 дітей постраждали.

Таку інформацію оприлюднила в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, окупанти продовжують використовувати важку зброю та знищувати цивільне населення.

"Внаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області. Так, під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі", – повідомила омбудсмен.

Денісова розповіла, що російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області, зокрема, вранці 1 березня обстріляли центр населеного пункту Василівка. Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи. Також Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами окупантів.

"Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків", – наголосила вона.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту встановити безпольотну зону над Україною, щоб закрити небо від винищувачів ворога.

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У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління щодо попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", – йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.