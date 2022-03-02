Російські окупанти бомбять харківських біженців

Харків залишається одним із міст України, яке продовжує бомбардувати російська армія. Війська міжнародного злочинця Володимира Путіна ігнорують усі міжнародні гуманітарні норми. З Харкова прийшло відео обстрілу людей, які чекали на евакуацію з міста.
Про це повідомляється на телеграм-каналі "Україна зараз".
Обстановка
- Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що від початку російського вторгнення в Україну 21 дитина загинула та 55 дітей постраждали.
- За інформацією Чернігівській ОДА, внаслідок обстрілів тільки в чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми.
- 2 березня стало відомо, що Тростянець повністю зайнятий російськими військами. Окремі групи солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що російські окупанти вбили під Києвом молодого лікаря Марину Калабіну, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.
- 28 лютого у Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. Через обстріл "Смерчем" 28 лютого загинули люди, серед них діти.
- Війська РФ розстріляли рейсовий автобус 26 лютого поблизу міста Волохів Яр у Харківській області.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування за злочинами проти громадян України, скоєними армією Росії.