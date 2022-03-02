Російські окупанти бомбять харківських біженців

Путінські фашисти не дають спокійно залишити місто жінкам та дітям

Путін знищує Харків / Колаж "Сьогодні"

Харків залишається одним із міст України, яке продовжує бомбардувати російська армія. Війська міжнародного злочинця Володимира Путіна ігнорують усі міжнародні гуманітарні норми. З Харкова прийшло відео обстрілу людей, які чекали на евакуацію з міста.

Про це повідомляється на телеграм-каналі "Україна зараз".

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