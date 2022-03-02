Окупанти атакували чернігівську лікарню, є постраждалі

У переліку злочинів Росії проти України нова глава

Російський світ продовжує знищувати нашу інфраструктуру та українців / Колаж "Сьогодні"

Армія російських загарбників, керована неадекватним президентом Росії Володимиром Путіним продовжує порушувати всі норми гуманітарного світового порядку. Ще одним фактом став обстріл районної лікарні у Чернігові.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Що відомо

Внаслідок обстрілів тільки в чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми. Дані про потерпілих досі уточнюються. Будівлю лікарні серйозно пошкоджено. Частину людей переводять до інших споруд чи інших медичних закладів. Інформує Чернігівську ОДА.

"Так було завдано удару по житловому масиву Чернігова. Постраждала Чернігівська районна лікарня, інформація про жертв та поранених уточнюється. Жахливі пошкодження отримали десятки житлових будинків поряд (вибиті вікна, двері, зірвані дахи, пошкоджені стіни) та адміністративні будівлі, зокрема відділ поліції. Цей район щільно забудований житловими багатоповерхівками, тут розташовані корпуси університету", – йдеться у повідомленні.

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