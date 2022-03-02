Оккупанты атаковали черниговскую больницу, есть пострадавшие

В перечне преступлений России против Украины новая глава

Русский мир продолжает уничтожать нашу инфраструктуру и украинцев / Коллаж "Сегодня"

Армия российских захватчиков, руководимая неадекватным президентом России Владимиром Путиным, продолжает нарушать все нормы гуманитарного мирового порядка. Еще одним фактом стал обстрел районной больницы в Чернигове.

Об этом сообщает "Суспильне".

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Что известно

В результате обстрелов только в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы. Данные о потерпевших все еще уточняются. Здание больницы серьезно повреждено. Часть людей переводят в другие сооружения или в другие медицинские учреждения. Информирует Черниговскую ОГА.

"Так был нанесен удар по жилому массиву Чернигова. Пострадала Черниговская районная больница, информация о жертвах и раненых уточняется. Ужасные повреждения получили десятки жилых домов рядом (выбиты окна, двери, сорванные крыши, поврежденные стены) и административные здания, в частности отдел полиции. Этот район плотно застроен жилыми многоэтажками. Здесь же находятся корпуса университета", – говорится в сообщении.

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