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Підсумки 1 березня: Арестович назвав найгарячіші точки в Україні

Павло Заяць Павло Заяць
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2 березня, 00:04
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Гуманітарна ситуація найгірша у Харкові
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні найзапекліші бої з російськими окупантами відбуваються на підступах до Києва та Харкова, а також у Херсоні.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, підбиваючи підсумки шостого дня війни у коментарі телеканалу "Настоящее время".

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"Найбільш у нас "теплі" точки – Київ, Харків і Херсон. У Херсоні – вуличні бої, зайшла російська армія зранку, там перестрілки. Харків безперервно бомбардують і обстрілюють артилерією, там теж бої. А Київ – основна "метушня" йде на північному заході та заході, де сформовано серйозне російське угруповання і де працює наша артилерія", – повідомив він.

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, радник голови ОПУ зазначив, що там "відбуваються спорадичні перестрілки, військові дії тактичного характеру, більше схожі на вогневий бій, ніж на активний рух".

"Гуманітарна ситуація найгірша в Харкові, тому що б'ють безпосередньо по місту, важка артилерія, системи залпового вогню, авіація працює. А у військовому відношенні Харків чудово почувається – ходить у контратаки. У військовому відношенні найскладніше в Херсоні і була спроба прориву під Миколаїв, але там дуже добре накрили "товаришів" – на сотні одиниць техніки", – розповів Арестович.

Гуманітарна катастрофа на Донбасі

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору. За її словами, насамперед це стосується Донецької та Луганської областей.

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"Міста Волноваха, Сєверодонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", – заявила віцепрем'єрка.

Як наголосила Верещук, окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.

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